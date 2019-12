Wayne Central School District named the following students to its first-quarter honor rolls for 2019-20.

Seventh grade

High honor: Samantha Branner, Emmyt Brzezniak, Jade Collins, Olivia Colvin, Addison Contestabile, Derek Cregin, Natalie Curtis-Braley, Zachary Dastyck, Colin David, Lynden Dean, Brian Dennie, Denali Derks, Thomas Duffy, Logan DuVall-Swartzenberg, Kaylee Duyssen, Grady Emo, Michael Featherly, Joshua Ford, Elizabeth Frick, Grace Gallaher, Michael Grasso, Annabelle Heiden, Hayden Hillen, Jenna Holihan, Kaitlin Hughes, Aidan Le Strange, Hayden Leonard, Elijah Loiseau, Calista Lumb, Caiden Melos, Chase Miles, Kathryn Mueller, Alexandra Mullin, Chloe Negron, Corbin Ocke, Jaden Ocke, Nadia Pasnak, Samantha Ray, Chloe Rexroad, Addison Rice, Julia Rice, Zachary Serencsa, Emma Shay, Christopher St. Clair, Camryn Stopka, Seanna Stringer, Blade Surowiec, Cassidy Swanson, Jamie Taillie, Gabriella Tyma, Isabella Veltre, Isaac White and Nicholas Wing.

Honor: David Barnhart, Justin Bietsch, Alyssa Booth, Madison Brooks, Avery Bustamante- Seadeek, Sammy Cypressi, Rylie David, Ethan Eddy, Myia Eskander, Ethan Fletcher, Evan Fosdick, Giuliana Gillette, Abigail Herman, Krista Howie, Savanna Hyland- Houser, Jada James, Sophia Johnson, Landon LaFrance, Ian Lewis, Alexis Liberti, Roman Malitis, Austin Marlin, Grace McAdams, Mason Michel, Corey Newton, Melina Nitchman, Araya Olszowy, Melina Paprock, Isabella Piacente, Mackenzie Ryman, Lucianna Saporito, Troy Scheiber, Kaitlyn Scheid, Michael Schneider, Alayna Smith, Grace Smith, Jacob Smith, Trynitey Smith, Anna Stone, Ilianna Surowiec, James Sutton, Aaron Talmadge, Gabrielle Taylor, Jillena Valentin, Alexis Van Slyke, Emma Venture and Brooke Willmott.

Merit: Nolan Allen, Thomas Ashby II, Joseph Baldwin, Dylan Billett, Dylan Black, Joshua Blauvelt, Tyler Burris, Lexie Calkins, Madison Calkins, Kahlen Clark, Orion Crawford, Alison DeLong, Garrett Desens, Samuel Deutsch, Lillian Dier, Brooklyn Ewin, Lianna Facer, Isaiah Foster, Anella Frank, Joseph Gullo, Kylie Hegedorn, Madelyn Hillman, Jayce Hubright, Owen Kimball, Gracin Kubida, Grace Lame, Ava LaMora, James Lansdowne, Melanie Loredo, Amilia Mastowski, Madison Mayeu, Lilly Patterson, Armando Pena, Kaden Phelan, Brock Phillips, Abraham Pickering, Jacob Poarch, Braiden Salter, Jayden Scheeler, Jack Sehm, Kyle Serotta, Piper Stacy, Timothy Strickland, Aiden Tobin, Zoe Tubiolo, Hailey Viele, Wesley Wagner and Brady Wallace.

Eighth grade

High honor: Abigail Agnello, Braylon Agnello, Lauren Akerley, Isabella Blood, Evangeline Bolt, Tatianna Burton, Maci Bushart, Michaela Caine, Alexa Chimenti, Brody Constable, Zoe Cook, Nevin Crane, Aleyna DeMay, Kasey Eaton, Skyler Ferry, Gage Fiaretti, Jessica Ficarra, Alexander Garrow, Elise Goupil, Cooper Jackson, Norah Keeney, Victoria Lambert, Kaelyn Merrill, Georgia Mosier, Gregory Ocque, Paul Ostrowski III, Brady Panneitz, Chelsea Paris, Mara Salce, Kayda Schmitt, Cassidy Sehm, Trinity Surowiec, Casey Thomas, Peter Treasure Jr., Judith Ugalde, Vicky Xue and Annaliese Ziegler.

Honor: Vincent Alloco, Mohammed Alsamari, Robert Armstrong, Abigail Brown, Zoey Brown-Rooney, Aziliz Brumley, Trevor Bush, Trevor Catalano, Ella Collier, Kelly Costa, Neveah Crary, Cameron Crawford, Benjamin DeRose, Yasmina DiMatteo, Kayla Dunstan, Hayley Eaton, Lorelai Eaton, Tessa Fischer, Hailey Fisher, Jasmyne Franklin, Jacob Neil Giudice, Jaylyn Gramz, Stephen Habecker, Sydney Harrison, Olivia Jagoda, Nina James, Alyson Johnson, Ian Johnson, Jacob Kielon, Lucas Kielon, Hannah Kopicki, Vitaliy Kuchma, Emma Lockwood, Marissa Matteson, Caydence Matz, Kristina Maystruk, Elizabeth Metcalfe, Megan Montgomery, Tyler Mudge, Kayla O’Neill, Mallory Parker, Jayden Phillips, Rylie Pratt, Michael Prentice, Alyssa Prinzing, Addison Raleigh, Bethany Rook, Madelyn Salter, Jonah Schichtel, Colin Schrage, Samantha Smith, Emily Stewart, Skyler Sutton, Zoe Thomas, Nicholas Tramacera, Nicholas Vance, Sophia Vereecke, Zoeanna Vogts, Carly Wahl, Sophea Ward, Joshua Warner, Jaelyn Welch, Gretchen Whitman, Autumn Wildey and Kate Woods.

Merit: Christopher Andrades Jr., Ethan Casselbury, Paul Curtis-Burnette, Jared Dier, Leah Enright, Cameron Glessing, Brooke Golisano, Nolan Jeroy, Mercede Lewis, Brandon Lo Presti, Elijah Mackey, Jack O’Connell, Joseph O’Connell, Tony Osorio, Evan Phillips, Lucy Resch, Leo Smith and Sofia Sozio.

Ninth grade

High honor: Ashley Abbett, Elandria Brzezniak, Isabelle Crandall, Tina Davenport, Ashley Deel, Owen Doran, Chloe Harisis, Meaghan Harvey, Marlena Hewitt, Olivia Huber, Izak Krajeski, Paige Lasher, Anna Malbone, Sean Nellis, Madison Parker, Danniele Pierson, Johnathan Powers, Hailey Rosio, Eva Tennity, Kyle Tomaselli and Kayla Van Bortel.

Honor: Makayla Aesch, Isabella Annesi, Mia Barringer, Alayna Biedenbach, Sulada Chanthabandith, Michael Clark, Jasmine Cole, Rowan Constable, Anabel Crestuk, John Curtis-Braley, Isabella DePascale, Gianna DeVito, Katherine Dodge-Reeves, Dimitrius DuVall-Swartzenberg, Maria Clara Farya, Liana Ferreira, Faith Fiano, Jordan Ford, William Frank, Jared Gammill, Mason Hansen, Phoebe Hartgrove, Lauren Hill, Madeline Hillen, Jeannette Jackson, Sydney Kachmaryk, Austin Kelsch, Tawny Kramer, Julia Landon, Elaina Locke, Zoey Lovette, Brodie Martin, Taryn Mascioletti, Kaitlyn Maylin, Colton Melos, Nathan Michel, Victoria Mueller, Dakota Munnings, Courtney Pettit, Emily Pratt, Kiara Pullen, Alek Reynolds, Paige Schreiber, Hannah Sitzer, Mason Smith, Dylan Vance, Arianna Venture, Kaelin Watson and Jacob Wilson.

Merit: Aniah DeLain, Aviana Derks, Thomas Deutsch II, Alyssa Donnelly, Wyatt Foster, Grace French, Alec Gilbert, Nicolas Gillette, Elizabeth Haak, Brendan Harrington, Brooke Hurley, Logan Hurley, Justice Kubida, Andrew LaClair, Zachery Lasher, Cael Lawson, John Manne, Aidan Mills, Gretchen Pickering, Jacob Plyter-Colburn, Dylan Poarch, Ayden Pollot, Louis Profetta, Gianna Ryndock, Dominick Sacco, Elisabeth Snook, Abigail Sullivan, Anthony Vacca, Emma VanBortel, Jesse Weidman and Parker Wiggins.

10th grade

High honor: Leila Bellinger, Mason Blankenberg, Alyssa Branner, Kyleigh Brooks, Emma Culver, Sarah Deel, Jailyn Domina, John Featherly, Scott Frederick, Emma Grasso, Jillian Groff, Daniel Gullo, Connor Jantzi, Grace Koska, Sage Lambie, Noah Means, Daniel Merrell, David Merrell, Grace Mosier, Sarah Paige, Emily Purdum, Ella Salce, Abbey Schaumberg, Jennavieve Schrage, Lily Sharpe, Ashlie Sitzer, Sarah Smith, Julia Sponable, Nicolena Treasure, Kylie Zajonczkoski and Aaliyah Zenelovic.

Honor: Ryan Becker, Joshua Bolt, Mara Booth, Joshua Breed, Sidnee Burlee, David Byrnes, Matthew Carder, Ronald Cassano, Brady Chimenti, Katie Cieplinski, Nathan Coleman, Logan Dempsey, Rachel Dennie, Dallin Dunstan, Hannah Elliott, Emma Gabriel, Kyle Gerhardt, Aliyah Giudice, Jade Guadalupe, Joanne Hinz, Ciearra Huck, Ava Ingersoll, Kevin Leimberger, Madison McIntosh, Mason Montanaro, Madilyn Mudge, Lily Ocque, Kira O’Neill, Evan Panneitz, Caitlin Protz, Katelyn Rainwater, Jaydon Rice, Molly Rosenzweig, Matthew Simpson, Riley Simpson, Mathew Smith, Ryan Stone, Megan Strauss, William Sweeney, Caleb Thomas, Cara Viau and Mackenzi Wallace.

Merit: Joshua Aman, Merrick Bosch, Zachary Bowman, James Byrnes, Kloie Chateauneuf, Kiera Crosby, Drew Darling, Heather DiSalvo, Abigail Dodge-Reeves, Jacob Donnelly, Trey Farber, Ashley Fosdick, Keira Fosdick, Michael Gorsky, Alyssa Hadcock, Noah Hickok, Katherine Jagoda, Teigan Jeffery, Jacob Keller, Alexis Kittle, Logan Maioli, Heather Mushett, Marrlee Ostrowski, Kahlyb Pazereckis, Nicholas Pettit, Ethan Podguski, Jenah Ralston, Eliza Rexroad, William Seymour, Hannah Starks, Ethan Sweezy, Leah Vaughn, Stephen Ward and Kameron Young.

11th grade

High honor: Nicole Clark, Cory Cook, Alaska Dunstan, Olivia Fabi, Omelia Frink, Marlaina Gaskin, Carly Gross, Jeana Hoffmann, Raina Hoffmann, Danielle Howie, Grace Kachmaryk, Irini Konstantinou, Vienna Kuhn, Madison Malbone, Baylee Martin, Zachary Mazurkiewicz, Alexandria Miller, Carina Phillips, Julia Ross-McGuire, Ryan Schaeffer, Elijah Schichtel, Peyton Shales, Savannah Taylor, Elijah Vance, Connor Widner, Ryan Wilson and Kara Woods.

Honor: Joshua Armstrong, Sydney Bouchard, Riley Calkins, Lilyana Chateauneuf, Jesse Dietz, Emily Gallaher, Rachael Gierer, Dillon Girvin, Emma Gorton, Blaine Hewitt, Braeden Hewitt, Emma Holgado, Hunter Hurley, Sarah Jackson, Kaytlin Johnson, Megan Johnson, Anna Keene, Jessica Keller, Adam Lasher, Jessica Maier, Melina Maioli, Megan MaMoone, Vivian Mattle, Morgan Miller, Victoria Mullin, Daniel Noone, Marra Pieroni, Vanessa Ramos, Tyler Reynolds, Valerie Rodriguez-Castro, Hannah Ruffell, Aubrey Runkle, Caitlin Schojan, Kaylin Schouten, Spencer Schreiber, Jacob Serotta, Grace Shaffer, Carly Shanders, Evan Shugerts, Noah Sieczkarski, Sophia Siracuse, Lian Sydorowicz, Justine Wright and John Wright Jr.

Merit: John Acker, Jesus Aguilera Garcia, Jacob Banke, Alex Bolt, Zachary Brown, Luke Coddington, Nathaniel Cwiklinski, Isabelle De Puyt, Adriana Giovenco, Daniel Graf Jr., Nathan Hackett, Christopher Hall, Andrew Hamel, Jack Hawkins, Cody Jackson, McKenzi Kuzma, Megan McCandless, Jackson Moretti-Ransom, Alexis Pagliuso, Kaitlin Petrotta, Nolan Schoenberger, Robert Skardinski, Carlee Smith, Kayla Syrell, Erin Testa, Alex Tomaselli, Vanessa Valentin, Trevor Wahl, Emma Wallace, Aidan Weingartner, Makena Whitbourne and Charley Wiggins.

12th grade

High honor: Haley Albano, Adriana Behrendt, Amber Blaakman, Cora Blunden, Jacob Breed, Anna Byrd, Kaitlyn Caccamise, Gracie Casselbury, Isabella Chelini, Caleb Crandall, Olivia Crawford, Brianna DiSanto, Sean Doran, Brandon Drexler, Emma Farber, Meadow Ferry, Matthew Gentile, Olivia Gilbert, Kaitlyn Glidden, Shanna Gorsky, Alexander Groff, Lucas Hansen, Alexandra Horgan, Justin Jantzi, Madeline Jasak, Joshua Jones, Casey Jurcsak, Izabella Jurczuk, Zoey Lange, Allison LeStrange, Raymond Lohrmann, Nathan McKenna, Alfonso Montes, Mikayla Nowak, Katherine Pierce, Joshua Pitcher, Kelly Protz, Elizabeth Purdum, Erin Roberts, Savannah Rose, Owen Ruedin, Maya Rush, Kyle Russell, Masen Sharpe, Brian Sills, Kacie Stalder, Julia Stokes, Bailey Thomas and Mackenzie Vacca.

Honor: Hannah Albano, Zachary Banke, Sarah Becker, Nia Black, Breanna Bowman, Chloe Bush, Josephina Caia, Richard Cassano, Madison Chacchia, Sophia Chelini, Andrew Cregin, William Cregin Jr., Hannah Davis, Destiney Draudt, Tessa Edwards, Patrick Embury, Sierra Fenton, Rilea Foster, Sierra Franco, Kelly Frederick, Nicholas Gabriel, Mitchell Graham, Erin Harvey, Ryan Huss, Nicole Kabera, Paige Knowles, Trevor Lane, Briana Lippa, Logan Loveless, Jeffrey Macaluso, Robert MaMoone, Noah Mazurkiewicz, Gabrielle Ontek, Lilli Lynn Panneitz, Carmen Piccirilli, Alyssa Podguski, Matthew Prentice, Jonah Pullen, Jacob Rauber, Lena Sassenhausen, Olivia Speranza, Giavanna Sylvester, Nicholas Ventura, Adam Welker, Simon Wright and William Youngman.

Merit: Cullen Bock, Claire Brewer, Kacell Calloway, Kyle Catalano, Tyler Catalano, Jacob Cheesman, Layla Cole, Kaylyn Colon, Daniel DiGravio, Nicholas Dingman, Travis Ernst, Owen Goodman, Robert Kane, Jinelle Kennedy, Ryan Knotowicz, Jarad Knox, Hunter Kohlmetz, Devin LaDue, Christopher Lawson, Kaitlyn Lidge, Sydney Miller, Zoe Monahan, Eric Ocke, Kaitlin O’Neill, Devan Patterson, Riley Patton, Elliot Pecora, Tyler Peterson, John Reagan, Jakob Smith, Dakota Tigue, Anthony Trivigno, McKenzie Vascukynas, Colton Whitbourne, Reese Willmott, MaKenzie Yorks and Julia Zona.