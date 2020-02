Sodus Intermediate School named the following students to its second-quarter honor rolls for 2019-20.

Fourth grade

Principal’s list: Karen Aguilera Murillo, Daphne Creason, Wade DeRue, Abel Freeman, Jacquelyn Gansz, Dayana Grady, Brendan Harper, Jillian Hollebrandt, Gabriela Miranda, Kyiah Wiley, Zhi Xu and Lennon Zabelny.

High honor: Riley Beach, Cailin Becker, Anastasia Burris, Jamericc Cobb, Sophie Coulombe, Thomas Curran, Na’ziya Desius, Morgan Eastley, Knox Frisbie, Hayleigh Hall, Timathy Hendrikx, Izabella Lamark, Kendall Littlefield, Taiyonna Logins, Jonathan Lopez-Martinez, Yahir Macotela Trejo, Jacob Quinn, Karen Serratos Trejo, Logan Travis, Haley Thomas, Simon Thomas, Cameron Voorhees, Sophie Weiss, Eric Zavala and Ilysa Ziervogel.

Honor: Jaharra Brown, Isabelle Chrisley, Michael Chrisley, Khani Clark, Melissa Friend, Mia Gile, Madison Ikeler, Jerel Jackson Jr., Nevaeha LaCapra, Dylan Robinson, Mary Saint Fleur, Kylie Shattuck and Darrien Thompson.

Fifth grade

Principal’s list: Lia Buchwald, Caroline DeBadts, Leah DeBadts, Melrose Kern, Connor LeFave, Jenna Martinez, Timothy Rowlinson and Grace Schifano.

High honor: Khamni Bain, Ethan Baug, Kyle Buechel, Jerry Cervantes-Ramirez, Noah Conklin, Austin Corwin, Alexis Coumbe, Jamian Cruz, Gavin Davey, Victoria DeVille, Dustin DuVall, Jessica Fisher, Austin Gilchrist, Jacob Hall, Flor Mendoza Tenorio, Fernanda Ramirez-Fonseca, Sarah VanHoute, Andrea Vargas Castillo, Geovannie Velazquez, Aiden Walters and Parker Williamson.

Honor: Jacob Allen, Savanna Ayers, Serenity Beebe, Malia Cromartie, Tye Cromartie, Robert Diver II, Sereniti Francis, Alejandro Gonzalez-Arellano, Carma Grande, Carson Hogan, Caiden Hoot, Leium Kendt, Ava LoBrutto-Payton, Alan Lopez-Martinez, Casey Makey, Emma Marlow, Phillip Martens, Mason Mayo, Omaya Negron, Parker Orbaker, Marla Pombert, Carter Salerno, Lorenzy Smith IV, Milly Tapia Bautista and Hunter Tyler.

Sixth grade

Principal’s list: Garrett Barron, Kendall DeBadts, Zachary Fichter, Cassidy Hanagan, Tristen Hanner, Morgan Harland, Iridian Pozos-Sandoval and Ethan Wren.

High honor: Nathan Aubin, Jordyn Graham, Ethan Grosz, Cooper Ingersoll, Mariah Jackson, Evan Laird, William Martinez, Adriana Meadows, Kyle Pickering, Aisha Saint Fleur, Ashley Trejo and Diana Wheeler.

Honor: Jacob Coumbe, Remi Jesmer, Gauge Johnson, Dieurinise Piris, Noelle Pulsifer, Zoieana Rathbun, Brandon Robinson, Gareth Rose and Jaxon Wright.