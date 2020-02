Midlakes MS releases 2nd-quarter honor rolls

Midlakes Middle School in Clifton Springs named the following students to its second-quarter honor rolls for 2019-20.

Seventh grade

High honor: Jackson David, Heather Belcher, Ethan Brodman, Matthew Cannan, Cherie Caraballo, Hunter Casper, Noah Castellano, Colin Chimera, Chloe Collett, Candiz Contreras, Nicholas Curran, Alexa Davies, Austin DeLand, Nicholas Donk, Mackenzie Gardner, Alicia Gonzalez, Madison Haers, Alex Hyde, Emma Jacobson, Lily Johnson, Grace Kauder, Maxwell Klaehn, Hunter Knorr, Jameson Krenzer, LoreLai Lane, Tristan Leisenring, Caleb Lewis, William Meyers, Emma Middlebrook, Hannah Minns, Justin Nealey, Leah Newton, Leah Peck-Elzey, Riley Potter, Iyana Rice, Ava Schrader, Jonah Spangenberg, Connor Tripp, Gabriella Trunzo, McKenna Vazquez, Hayden Wells, Ella Weykman, Dylan White, Maya Wilson, Donald Wing and Lauren Wodenscheck.

Honor: Dylan Baldwin, Brianna Barrios, Cloey Bowden, Azrielle Cahill, Kelsey Caldwell, Nicholas Christensen, Gavin Congdon, Jack DePew, Adriana DeRuyter, Hannah DeRuyter, Wayne Dinehart, Benjamin Drennen, Ava Fitzgerald, Emmalyn Frankovitch, Lyndsay Frere, Aleena Fullerton, Atziri Gonzalez, Kyra Guest, Jacob Lannon, Diallo Lewis, Thea Lewis, Sienna Lowe, Mia McMahon, Nathan Miller, Cecileigh Perri, Claudia Polisoto, Charles Rodriguez, Timothy Sheffield, John Shipley III, James Smith, Calleigh Tiffany and Alyvia Westcott.

Eighth grade

High honor: Hailey Barber, Zander Benz, Rachel Brown, Samantha Capozzi, Alyssa Crance, Stella DelPapa, Karmine DiBernardo, Johnathan Finewood, Rylee Hall, Ariana Hicks, Ryan Hood, Aiden Janas, Alexis Kopetchny, Kyle Kumkey, Kaiden Larsen, Kendall Lawson, Paul Lee, Isabella Liberati, Amelia Maslyn, Alyssa Olander, Breanna Plante, Madison Robinette, Kelsea Socha, Cadence Spence, Mari Spooner, Nicole Szalay, Mia Van Savage, Sean White, Claire Wilkes and Kaylee Williams.

Honor: Hayden Bezzek, Chloe Boughton, Briana Bump, Danielle Cartwright, Brady Day, Mara Deisering, Dominic DeVito, Caleb Fagner, Avery Ford, Lillian Hargarther, Karen Heffron, Kyle Hey, James Knopp, Autumn Manuel, Emily Meath, Olivia Miles, Evan Quade, Alexis Ridley, Laura Rugiero-Altez, Leia Slack, Lestadt Verdugo, Jack Warrington and Brandi Young.

Victor grad wins cheerleading championship

Kristin Bruhin, of Victor, and the Sacred Heart University cheerleading team recently won the school’s first UCA National Championship, earning the crown in the all-girl Division I category at the ESPN Wide World of Sports in Orlando, Florida.

SHU posted the top score in the finals, recording a 90.3 out of 100 among the eight teams that qualified for the finals.

The division featured 15 teams, including Morehead State and the University of West Georgia, which have dominated the competition in past years. This year, SHU hit the cleanest routine in the division and came out on top.

Sacred Heart University in Fairfield, Connecticut , fields two Division I cheerleading squads and a club cheerleading team.

Manchester-Shortsville releases 2nd-quarter honor rolls

Manchester-Shortsville Middle School and High School named the following students to its second-quarter honor rolls for 2019-20.

Sixth grade

High honor: Ian Bachman, Wyatt Clapp, Chyanne Denny, Ivan Furfari, Sophie Heilman, Autumn Hockenbruckner, Jackson Kennelly, Joshua Lepel, Wyatt Rossignol, Aldric Smith-Fee and Addison Whipple.

Honor: Mildred Burgos-Diaz, Wyatt DeCann, Joseph Hewitt, Dixon Hobart, Addison List, Mary Moore, Aurora Parks, Brooke Savoir, Ashton Trapp, Stephanie VanAken and Jon White.

Merit: Hunter Ange, Donavin Collins, Chase Cooper, Alianna Holt, Nicholas Holtz, Armando Juarez Jr., Grace Maslyn, Tayden Merkley, Eva Mitchell, Frank Oliver, Edward Poinan Jr., Aubri Pownall, McKenna Rush, Donovan Stubinger, McKhayla Tears and Ryan Youngjohn.

Seventh grade

High honor: Olivia Black, Timothy Brown, Brooke Henchen, Dylan Henry, Mikayla Morris, Ryan Murphy, Jenna North and Johnny Piermarini.

Honor: Randolph Allen, Grace Bellis, Zachary Clarke, Dakota DeVey, Seth Gurewitch, Matthew Hill, Mathew Hutson, Cheyenne Russell-Schrader and Richard Walton III.

Merit: Christina Ange, John Button, Jackson Clarke, Nathan Close, Jordan Cooley, Connor Denny, Dexter Devlin, Makayla Furman, Johnathon Hegarty, Truman Hill, Parker Lawton, Natalie Maher, Jayleen Nunez, Coner Rolfe, Johnathan Stubinger, Skyler Taylor, Hasen Wetherbee and Andersen Zepkowski.

Eighth grade

High honor: Kole Bachman, Briellea Commisso, Lawson DeMay, Lilliana Joseph, Alexandra Krenichyn, Ella Lohr, Sophia McKinley-Knaak, Olivia Payne, Kathryn Penird, Miranda Schwalbach, Zoey Smith, Joseph Whipple and McKinleigh Williamson.

Honor: Ryan Blackmar, Cecelia Buttaccio, Sarah English, Hunter Finnick, Colyn Fischer, Aidan Griffith, Spencer Havens, Alayna Kelly, Ava Krise, Jack McHugh, Hailey Peterson, Aiden Setter and Brooklyn Vienna.

Merit: Matthew Allen Jr., Andrew Coyne, Ava Coyne, Rylea Dixon-Jones, Izzabella Marvin, Olivia Maslyn, Emily Record, Madeline Schaertl, Annaelle Smith-Fee, William Stubinger and Chase Verdi.

Ninth grade

High honor: Abigail Nilan, Ava Pickering and Ethan Schaertl.

Honor: Madalyn Lloyd, Jordan Lynd, Madison Moore, Annika Persson and Viala Wagner.

Merit: Evan Baxter, Aiden Bower, Kyla Bugbee, Cassidy Cisco, Samuel Close, Skylynn Fox, Ethan Gray, Zachariah Hartson, Rowan Moore, Caddie O’Brien, James Sibeto and Ella Walton.

10th grade

High honor: Julia Durfee, Mary English, Hannah Finnick, Misty Hall, Victoria Hegarty, Erika Kaiser, Emma Krise, Natalie Lecceardone, Ethan Lenney, Anna Penird, Bailey Phillips, Ella Pysnack, Reanna VanAken and Emily Whitney.

Honor: Kendall Atwood, Chenoa Baxter, Emma Chrysler-Pfahler, Nathan Gentner, Trever Hill, Madilyn Liberty, Isabelle McHugh, Patrick Mitchell, Jarrett Pagorek, Jaymon Pysnack, Savannah Steurrys, Paige Sutter, Sara Tasso, Mason Vienna and Alexander Williams.

Merit: Christian Abbott, Madeline Chase, Kyle DaMore, Kailee Hill, Colin Holtz, Hanna LeGault, Parker Moore, Brittany Orwen, Mason Pollot and Brenden Stephens.

11th grade

High honor: Carleigh Cartwright, Andrew DaMore, Michelle Dobbler, Della Dorgan, Victoria Hartson, Olivia Hotchkiss, Brent Kimanski, Madison Lyke, Jack Norkus, Lily Reiley and Evan Walker.

Honor: Myah Booth, Cassandra Coyne, Hallie Keim, JoiAnna Mazur, Grace Mehm, Jacob Myers and Erica Rennie.

Merit: Breonna Amos, Jenavieve Brown, Drew Carlson, Autumn Cologgi, McKenzee Ferraraccio, Kyle Footer, Alyssa Fuhrmann, Emma Havens, Logan Keifer, Hallie Keppen, Jenna May, Mary Moran, Noah Murad, Holly Rice, Zorianna Samodurov, Alivia Sibeto and Shyanne Wise.

12th grade

High honor: Evan Anderson, Miguel Benito, Mykenzie Burnett, Blake Collett, Trenton Coyne, Caitlin Hale, Tamsyn Kuehnert, Garrett Lawrence, Madisyn Liberati, Max McHugh, Nicole North, Lillian Penird, Izabella Piermarini, McKenzie Schaertl, Grace Valenti and Joshua Wagner.

Honor: Madailynn Abbott-Geenty, Timothy Baley, Madelene Beard, Sydney Close, Meghan Coyne, Hunter FitzPatrick, Atreu Godfrey-Reyes, Olivia Guadagno, Eli Royston, Christian VanGorder and Haley Williams.

Merit: Jacob Anderson, Scott Blackmar, Christopher Borghi, Adam Borst, Kimber-Lyn Dolbear, Jahmir Hamlin, Evan Lawton, Jarrett LeGault, Jadon Mazur, Alivia Paddock, Chase Rizzo, Jazzmyn Watts and Hanna Williams.