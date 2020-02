Arcadia Middle School in Greece named the following students to its second-quarter honor rolls for 2019-20.

Sixth grade

High honor with distinction: Adham Abdelrhman, Jack Benway, Ellenor Boyken, Ellenor Boyken, Hector Burgos, Roman Chamberlin, Layla Chhoeun, Aiden Coffey, Brady Colbert, Hayden Cramer, Blake DeForest, Sean Dengler, Kylie Drake, Kylie Drake, Aiden Falkner, Gavin Fowler, Leah Fox, Madison Gorankoff, Lauriva Hart, Olivia Hyde, Cindy Jiang, Kaitlyn Johnson, Derek Jones, Brody LeBerth, Seth Matlik, Samantha Mau, Maxwell Michaels, Damarys Nunez, Sarah Padgett, Maya Pike, Olivia Polimeni, Nicholas Pullano, Tristan Roth, Jaci Sackett, Rawan Shuaebi, Francesca Simmons, Natalee Smith, Jenelle Staples, Brayden Thompson, Natashaly Torres, Nicholas Tumia, Vanessa Vath, Elliltta Yigezu and Patrick Zwetsch.

High honor: Aomaima Al Maklani, Nathan Aldrich, Ayiko Amador, Christian Atallah, Elijah Bernard, Kuany Biar, Emma Binn, Emma Binn, Adeline Blessing, Adeline Blessing, Benjamin Bojko, Aniya Brown, Lila Burke, Giavanna Campbell, Ramatu Conteh, Jaiden Copeland, David Correa, David Correa, John Crawn, Madison Dulnik, Peyton Earsing, Adam Frech, Lucas Giblin, Lucas Giblin, Adrianna Gibson, Hannah Gordon, Hannah Gordon, Kelani Govan, Mattingly Griffith, Ian Hart, Noah Hennigan, Sion-Michael Howe, Christopher Huber, Isabella Huffman, Liliana Ippolito, Liliana Ippolito, Alexander Jussen, Kamari King, Emma Kinz, James Maccallini, Kenahy Martinez Collazo, Devi McManus, Nathan Mendell, Victoria Messina, Victoria Messina, Makayla Moore, Lily Morrill, Sa'Mya Morrison, Thomas Pastor, Angelina Primakov, Kennedy Reynolds, Liliana Rios, Izabella Rosa, Sahib Singh, Shaelyn Startzel, Oliver Struble, Nolan Tieppo, Trinity Vahl Coates, Anna Vechorko, Christopher Walter, Alexis Werner, Jayliana Wilson, Jayliana Wilson, Ryan Woods and Daniil Zhukov.

Honor: Colin Anderson, Jeremiah Andino Araujo, Shawn Arnold, Ryan Bailey, Caitlyn Bell, Jayvon Bence, Angel Best, Ashari Bradshaw, Victoria Bruno, Danielle Buchowski, Carmen Cirino, Ti'Leah Cooper Simmons, Makenzie Daniels, Galylea Duclerc, Gina Gast, Logan Gillespie, Giovanni Giordano, Jaiden Hamm, Alyssa Helvey, Hailey Hollister, Sadie Howard, Julian Hunley, Krystia Hylton, Dylan Kohlmeier, Chelsea Kowalski, Elizabeth Lippa, Elizabeth Lippa, Aubrianna McGilveary, Aubrianna McGilveary, Vincent Messina, Vincent Messina, Adrianna Miller, Adrianna Miller, Trent Moser, Logan Mulley, Logan Mulley, Cyle Murch, Cyle Murch, Nayomi Murray, Trinity Nelson, Nathan Nix, Daniel Rivera, Zianni Rozzell, Walaa Saleh, Lily Sawyer, Sara Serhatlic, Isaac Spikes, Noah Stewart, Marilena Storan, James Trice, Noah Tucker, Daezhon Williamson, Tyler Wiriyagale and Joseph Zona.

Seventh grade

High honor with distinction: Piper Allen, Yousif Al-Musawi, Natasha Bell, Isobel Blaydes, Isobel Blaydes, Helen Cahoon, Isabella Colon Kiyan, Maurice Cote`, Danielle D'Arpino, Madlyn Del Gaizo, Jasmine Dinh, Hailey Dresser, Savannah Dykstra, Megan Farley, Samantha Flores, Jacob Granville, Jennifer Granville, Hannah Keane, Molly Kenyon, Molly Kenyon, Morgan Kerr, Amelia Kilbride, Ava Laffin, Henry Laraby, Jacob Ligus, Kian Little, Madison Lombard, Dominic Manioci, Callan Marcanio, Callan Marcanio, Alexa Maschke, Chloe McCann, Morgan McGinnity, Evangeline McLean, Evangeline McLean, Lilyanne Moll, Anastasia Morrison, Molly O'Neil, Andrew Reichert, Fabrizio Rivas Jr., Brooke Roberts, George Romansky, Breanna Romig, Ian Royse, Amaris Saltares, Almina Saricali, Thuhtoo Saw Lamin, Madeline Scahill, Carissa Schneider, Savannah Sippel, Emily Sova, Elizabeth Stormo, Jadelyn Strucker, Calleigh Tracz, Giovanni VanBortle, Leilany Velazquez, Leilany Velazquez, Ryan Wallace, Violet Wegman and Summer Winter.

High honor: Oscar Baptiste-White, Brooke Bassett, Josiah Bedient, Garrett Beikirch, Garrett Beikirch, Addison Blumenthal, Jasana Coley, Jasana Coley, Matthew Cunico, Carmelys Diamond, Carmelys Diamond, Samantha Farina, Samantha Farina, Daniel Granville, Zeynep Guler, Hannah Ince, Gabriella Infantino, Gabriella Infantino, Cody Johnson, Dylan Keifer, Makayla Kolb, Victoria Koumako, Mark Lopez, Riley Maloney, Madalyn McNally, Madalyn McNally, Jacob Merkel, Samantha Meyers, Samantha Meyers, Tatyana Montalvo, Gabriella Morales, Manuel Morales, Jeremy Neely, Meah Palumbo, Ethan Phillips, Vipooh Pring, Neyshaly Ramos, Anthony Santos, Cadence Sears, Dominic Session, Dominic Session, Adrianna Seukpanya, Emma Southcott, Jacob Sova, Jacob Steward, Sarah Stockslader, Ava Stratmann, Allison Sywulski, Dylan Tripp, Riley Werner and Hiayleab Yigezu.

Honor: Le'Asijah Bullard, Conner Chapman, Jaden Coluzzi, Evan Connelly, Jaylen DeCoste, Ethan Evans, Cayleb Foley, Cayden Foote, Cayden Foote, Sophia Freece, Dayton Frisbee, Carina Gadaleta, Julian Gianvecchio, Elizabeth Gibson, Dereon Higdon, Ce'onni Howard, Ce'onni Howard, Shaun Howard, Remy Jasper, Julian Jones, Alaina Kundrata, Anthony Lehman, Ca'sheem Luster, Breanna Maxwell, Makaila McFarley, Mila Mek, Teresa Meyers, Camden Monks, Noah Naprawa, Riley Pearl, Michael Salters, Michael Salters, Marion Santo, Carter Sauers, Christian Schuler, Aurora Schultz-Backscheider, Mackenzie Smith, Xavier Smith, Kayla Wiley and Kayla Wiley.

Eighth grade

High honor with distinction: Elizabeth Avel, Leiana Baker, Nicole Bojko, Henry Cahoon, Keegan Chen, Lilly DeFrees, Lilly DeFrees, Joseph DiPalma, Matthew Gramling, Matthew Gramling, Samuel Infantino, Samuel Infantino, Naijei Jiang, Nina Keenan, Madison Koltress, Caroline Kryger, Emily Kryger, Emily Kryger, Brett Lawson, Estefania Martinez-Munoz, Joseph Molica, Joseph Molica, Jayden Ogles, Theodore Ogles, Malila Ruffino, Juliana Sanders, Audriannah Schlesing, Alex Stack, Drew Tompkins, Dianishka Vargas Garcia, Conner Viele and Tara Visca.

High honor: Logan Bassett, Erin Blum, Erin Blum, Joshua Brocht, Deshaun Caesar, Nasya Caesar, Sara DeSantis, Jacob Donofrio, Jacob Donofrio, Brennan Dornberger, Cade Ebner, Trevor Fien, Marialys Fonseca, Natasha Forkell, Connor Gordon, Connor Gordon, Mackenzie Hasler, Mackenzie Hasler, James Johnson, Phillip Lacey, Kasey Longcore, Nicholas Maggi, Dzejlana Mirvic, Deasia Moody, Angelina Natoli, Arelany Nolasco-Resto, Cameron Ogles, Jaden O'Meara, Alexa Piskorowski, Alexa Piskorowski, Ashton Pollotta, Ashton Pollotta, Jordan Postema, McKenna Powers-Stockwell, Nakiesha Reaves, Declan Reece, Katherine Rives, Aidan Robinson, Alyssa Ryan, Alyssa Ryan, Angela Scioria, Shelby Shenck, Beckam Silva, Ryan Taylor, Hailey Thompson, Andrew Vaisey, Matthew Vaisey, Vinny Vath, Theodore Visca, Joshua Werner and Jordyn Winston.

Honor: Carter Amato, Sabrina Amerose, Joshua Bassett, Joshua Bruno, Joshua Bruno, Charlotte Burke, Aidan Byrnes, Aidan Byrnes, Morgan Carpenter, Phoebe Carter, Nicholas Collins, Colin Davies, Tyler Dioguardi, Amanzhan Faizullaev, Isabella Fedele, Andrew Frech, Mason Gambitta, Kreyzades Garcia, Nicholas Giannillo, Nicholas Giannillo, Adam Gibson, Makayla Green, Jordan Hunt, Samuel Ishchenko, Angelo James, Malachi Jones, John Kelly, Beyza Kocabey, Andrew Lasch, Victoria Leach, Gavin LeBerth, Matthew Lippa, Matthew Lippa, Kendyll Makley, Carissma Marcial, Miguel Martinez, Dashaun McClemmon, Jessica McDonald, Darnell Miles, Benjamin Mitzler, Anh Linh Nguyen, Cassidy Pire, Hailey Polimeni, Isaac Primakov, Ariani Rivero, Eva Santos, Eva Santos, Sophia Schopp, Sami Shaibi, Ilon Simmons, Aria Tieppo, Gizelle Torrales, Artyom Vechorko, Alan Wilkins, Landon Zajonczkoski, Zee Zakria and Alexandria Zappala.