Clyde-Savannah High School named the following students to its second-quarter honor rolls for 2019-20.

Ninth grade

Principal’s honor: Jayden Arnitz, Olivia Geil, Leah Henderberg, Jaida Larsen, Logan Massey, Jessica Montemorano, McKenzie Montemorano, Peyton Nolin, Kylie Paylor, Madison Secor, Quillan Shimp and Taegan St. John.

High honor: Emma Farnbach, Gracin Hilliard, Makenna Lewis, Bianca Nicoletta, Ashlyn Rattray and Aiden VanAmburg.

Honor: Sydney Atwater, Amya Campbell, Kyle Frey, Kaylee Goodwin, Kristina Granatiero, Timothy Henry, Marissa Nicoletta, Kevin Ryan and Lia Simiele.

10th grade

Principal’s honor: Abigail Bastedo, Phineas Bastian, Eduardo Chagoya, Joseline Cortez, Madison Fremouw, Kristina Green, McKynzie Miles, Colton Rice and Kaitlyn Walters.

High honor: Marsala Cinquegrana, Angelenia Dennis, Shania Gonyeau, Jaiden Manns, Jack Molisani and Paige Varalli.

Honor: Sierra Antes, Janelle Bailey, Cameron Butchino, Andrew D’Amato, Joshua Edwards, Tyler Kell and Madison Powers.

11th grade

Principal’s honor: Dominick Herbster, Skylar Lumadue, Erin Mann, Jenna Manns, Sigourney Secor and Cynthea Valcore.

High honor: Reese Carr, Arielle Decker and Tamara Sakowski.

Honor: Camden Chance, Autumn Eller, Madison Godkin, Ashley Kaplun, Ivory Malbone, Marlee Mateo, Cheyenne Nickles, Aiden Taft-Bavis and Riley Wright.

12th grade

Principal’s honor: Jack Bastian, Tanner Brown, Valerie Buettner, Hunter Donselaar, Abigail Fitch, Joseph May, Allison Payne, Emma Rath, Tayler Sharp, Anna Shimp and Hannah Sudol.

High honor: Sage Brandt, Annabelle Eyrich, Jessica Lippert, Lilyanna McGee, Trinaity Pellicano and Connor Wright.

Honor: Kenadee Carr, Mikala Dickens, Zoey Donk, Destiny Fesmire, Trevor Gebo, Cydney Gromoske, Vanessa Keppen, Fernando Lynn, Jaz’Lynn McNeil, Noah Rattray, Mikayla Revelle and Jayanna Williams.

Students of the Quarter are Zachary Baker (technology), Connor Donnelly (foreign language), Hunter Donselaar (math), Autumn Eller (health), Abigail Fitch (music), Gracin Hillard (science), McKynzie Miles (art), Kylie Paylor (ELA), Allison Payne (physical education) and Aiden VanAmburg (social studies).

Those earning the top GPA in their classes spoke at a breakfast hosted by Clyde-Savannah: freshman Kylie Paylor, sophomore McKynzie Miles, junior Sigourney Secor and senior Jack Bastian.