Clyde-Savannah Middle School named the following students to its second-quarter honor rolls for 2019-20.

Sixth grade

Principal’s honor: Jackson Barr, Taylor Carnevale, Garrett Carr, Nevaeh Delgado, Olivia Drahms, Nico Lainhart, James Montemorano, Samantha Montemorano, Sarah O’lena, Anya Pallister, Jace Paylor, Evan Pelloni, Camden Rice, Julia Rockwell, Connor Salerno, Erin Schrader and Mylee Smith.

High honor: Spencer Bloomer, Dain Brisky, Areyanna Carter, Derek Cole, Riley Gary, Kendra Green, Bailey Jo Hamm, Emilie Lane, Kahlan Loughney, Nicholas Payton, Seth Schutt, Myiah Soura, Mason Spahn and Shawn Standbrook.

Honor: Mattie Adamczyk, Teaghin Austin, Tristian Black, Benjamin Bookmiller Jr., Remington Donnelly, David-James Friend Jr., Carter Graser, Maria Mendez-Juarez and Lily Revelle.

Seventh grade

Principal’s honor: Grace Arliss, Sicily Austin, Cameron Bailey, Tanner Buisch, Ava Erb, Aiden Grinnell, Tina Huang, Allison Jweid, Kamryn Lainhart, Madelyn Larsen, Sadie Lorrena, Alivia Malbone, Marissa Miller, Steven Montemorano, Lillian Pennacchio, Logan Shimp, Sean Soura, Jessica Sullivan and Austin Thorn.

High honor: Sophia Albrecht, Logan Bell, Kooper Carnevale, Anthony Carrier, Abigale Hamm, Lex Ishii, Sean LaMere, Adrianna Mastroeni, Ava Nicoletta, Nathan Pursati, Ozyia Stauffer and Maxim Waldron.

Honor: Myah Danzey, Keidyn Geise, Bradi Gromoske, Michael Harper, Aiden Kelsey, Steffon Michael, Landon Stanley, Christopher Titus and Ryan Wunder.

Eighth grade

Principal’s honor: Zoe Abbott, Cierra Davis-Sincerbeaux, Jacob Edwards, Derek Lafler, Alexandra McGee, Daniel Paddock, Ayla Pallister, Eva Patterson, Gabriella Primrose, Masson Record, Brianna Sullivan, Samantha Sullivan, Alexis Taney and Leah Yonge.

High honor: Summer Bailey, Zander Barnes, Tyler Freelove, Jayda Jones, Steven Large, Holly Revelle and Ryan VanVleck.

Honor: Kaleb Cole, Kianna Condon, Miller Dennis Jr., Kindra Herbster, Barrett Lawrence, Parker Marriott, Mikaela Phu, Desiree Rodriguez, Taytum Shaffer, Aaliyah Standbrook, Chayce Stocks, Tianna Stokes and Aidan VanDuyne.