Newark High School named the following students to its third-quarter honor rolls for 2019-20.
Ninth grade
Principal’s Honor: Jordan Brooks, Holly Dayton, Sara George, Andrea Malach, Ariana Newark, Erica Rieke, Ethan Rossell, Rebecca Spry, Brayden Steve, Anna Verdine and Amber Wilson.
High Honor: Julia Ariel, Kaylee Barkley, Carlos Bueso, Matthew Burgess III, Stephanie Chetney, Matthew DeHimer, Dalton DeRoo, Kayce Fagner, Andrew Flock, Brighton Frederick, Noah Garland, Molly Goulette, Ryan Gunkel, Mea Hamelinck, Drake Hernandes, Tariq Joseph Jr., Natalie Kent, Lucas Lyon, Ryan Mack, Brielle Martin, Damien Matthys, Laura Meeks, Morgan Miller, Laila Morales, Marwan Osmen, Lorelei Patrick, Alexander Ransco, Makayla Schutt, Lilyanna Shulla-Sauve, Jacob Sides, Isaiah Sloughter, Preston Steve, Alexis Szymonek, Abdiel Ubiles Maldonado, Jordyn VanDemortel, Jose Ventura, Kathryn Verdine, Connor Visingard, Brianna Welch, Kian Williams, Alaina Wolanyk and Maxwell Youngman.
Honor: Isreal Adigwu, Brooklyn Baker, Izac Bernardi, Blake Blaisdell, Jream Brown, Jared Brownell, Jack Brust, Aylani Burton, Skye Capron, Xiomara Coleman, Sofia Comer, Peyton DeBoerdere, Alana French, Tatyana Garcia, Mya Gonzalez, Nicholas Hayes Jr., Jocelyn Hinks, Grace Holmes, Raeshawn Howard, Kadence Jandreau, Javon Jones, Hannah Kinslow, Christopher Melendez, Elizabeth Nezelek, Michael Peters, Lena Ramos, Evyn Ruffell, Sadie Salerno, Dustyn Shultz, Haydn Tellier, Nikolas Tumbelekis, Olivia Tyler, Mackenzie Wells, Logan Wilson, Daveon Wright and Nathan Wunder.
10th grade
Principal’s Honor: Cody Acquista, Devina Bueg, Dylan Burley, Everett Cole, Courtney Crowley, Allison Exton, Zoe Fisher, Broden Haltiner, Jenna Havert, Zachary Herd, Brevin Horton, Jonathan Jensen, Lisa Lape, Elijah Malach, Samuel Moore, John Murphy Jr., Adrian Rivera, Jacob Rodriguez, Jayce Smith, Veronica Swann, Anna Szarek, John Szulis, Courtni Tang, Gabriella Taylor, Benjamin Treese, William Trembley and Trinity Wells.
High Honor: Natalie Bates, Preston Berrios, Stevie Brown Jr., Kylee Camacho, Joseph Camblin, Gabriel Caraballo, Jason Chen, Zachary Coon, James Crawford, Chariah Cunningham, Bria Dano, Morgan Davis, Madison Fantauzzi, Elissa Fenty, Benjamin Fisher, Chad French, Caleb George-Cady, Kyliegh Gunther-Fox, Adam Hernandez, Lydia Hinkle, Trent Horton, Madison Jorgensen, Emma Kuhn, Emily Lang, Aiden Lanse, Cody Luther, Karinna Marker, Ethan Meeks, Kelli Minery, Megan Napoleon, John Neely, Michael Oberdorf, Mackenzy Peters, Kaleigh Pettit, Rocco Salerno, Kaitlin Tracy, Amelia VanDamme, Logan VanDongen, Victoria Ward and Emilena Wilck.
Honor: Kelsie Adams, Aleisha Austin, Christian Baker, Zachary Bernardi, Addison Bump, Tyler Deline, Brian Estrada, Isabelle Fanning, Mary Francis, Jace Fredericksen, Jonathan Garnsey, Matthew Gates, Tyler Horton, Alyssa Hosmer, Norwood Hughes IV, Eric Jacobs, Ashley Jacques, Amber Johnson, Ja’Rya Johnson, Natalie Kelley, Noah Kellogg, Claire Ketcham, Allyah Knapp, Kyleah Lemon, Kylie Lewis, Zachary Mallette, Caroline McGavisk, Gabrielle McGavisk, Zachary Monroe, Paris Morris, Isaiah Natrigo, Ethan Perrone, Isabel Robson, Taylor Serrett, Madison Silverio, Savannah Smith, Donald Tonkinson, Hailey Valentine, Autumn VanDeWalle, Jeydimar Viera and Jamarya Walker.
11th grade
Principal’s Honor: Rachel George, Michael Hermenet, Leah Lockwood, Joshua Mercer, Randy Murphy, Layla Naschke, Stephen Skvarek, Jacob Stalker, Micah Utley-Powell, Annie Ventura and Cameron Watson.
High Honor: Ashley Allegretti, Kade Bell, Alexandra Briggs, Jacob Brown, Madeleine Brownell, Kalyna Bryant, Faythe Burns, Michaela Colacino, Morgan Colacino, Phillip Collom, John Comella, Isabelle Figueroa, Devon Harmon, Dillan Hernandez, Morgan Hildreth, Jordan Hughson, Samantha Johnson, Kaiylanna LaBombard, Garett Lagenor, Nicholas LaVilla, Bradley McDonald, Catlyn McEmery, Ciera McShanley, Rachael Moynihan, Travontay Murray, Garret Natale, Preston Precourt, Emma Robbins, Destiny Rodriguez-Bellinger, Ryan Rossell, Tyleek Sevor, Maddison Snow, Brenna Stefanides, Carter Steve, Tyhiera Streeter, Hayley Tack, Julius Teabout, Simon VerMeersch, Jackson Vermeulen and Sheridan Verstraete.
Honor: Blake Aldrich, Colin Atkins, Arika Blaisdell, Lacey Boschetto, Samantha Briggs, Jensyn Cintron, Arianna Conant, William Croft, Abigail Curia, Kendra Custer, Jared Dennis, Sadie DeTaeye, Jazmine Guzman, Dakota Hall, Amelia Henson, Hunter Horvat, Raeana Howard, Tyler Jewett, Meghan Johnson, Veronica Johnson, Olen Knight, Adam Lombardi, Skylar Martin-VanCamp, Brandon McNeil, Ignacio Melendez, Haley Miller, Matthew O’Connor, Jeneimy Rivera Melendez, Aaron Rodney-Spencer, Jakob Rotach, Brooke Salerno, Jayden Shepherd, Hailey Simmons, Bradley VanDusen, Kylar Vermeulen and Kyle Wood.
12th grade
Principal’s Honor: Alison Avery, Isabella Bailey, Phoebe Bates, Brendan Briggs, Adria Brown, Blade Case, Benjamin Cepulo, Sami Chamberlain, Ramon Da Cunha Prata, Alycia Divelbliss, Jenna Duffy, Andrew Greene, Lynzee Havert, Emma Healy, Stephen Hughes, Justan Hughson, Julia Kellogg, McKenna Kersten, Morgan Kesecker, Zachary Ludolph, Lauren MacTaggart, Cameron McAllister, McKinley Miller, Kamryn Reyome, Damon Rogers, Olivia Smith, Emily Tang, Madeline Tulloch and Kayla Williams.
High Honor: Devin Agosto, Tristan Allen, Tatum Arnold, Eric Blodgett, Anna Bouwens, McKenna Briggs, Clare Camblin, Chyanne Carithers-Weems, Haleigh Casler, Ana Cora, Hunter DeRoo, Cherylanne Garrett, Jasmine Guardian, Kaidyn Hartman, Yessemili Hernandez, Matthew Hutteman, Tyler Jadus, Aaliyah Johnson, Claudia Kelley, Gracie Ketcham, Sarah Lape, Evelyn LoTempio, Viktoria Main, Leanna Murray, Nadia Rothpearl, Izabella Santell, Jonathan Shaw, Trevor Strickland, Deborah Szarek, Emma Whiting, Makenna Williamson and Abbey Zubb.
Honor: Owen Adams, Cora Barbera, Brylelyn Bishop, Alivia Braman, Kelsie Bushart, Ashanti Carithers, Ailla Correa, Jada Emanuel, Hannah Fisher, Nicholas Forjone, Grace Gajan, Amanda Hares, Shaylyn Hixson, Felecity Hyde, Skyler John, Lilah Kwiatkowski, Cholena Lane, Tyler Lochman, Kayla Manson, Zakarie McEmery, Michael Mosher, Sydney Mosher, Mia Mowry, Luis Ortiz Jr., Jaiden Rothfuss, Connor Simizon, Mara VanDongen, Javier Vazquez, Emily Wells and Kyle Welsher.