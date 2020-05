Newark Middle School named the following students to its third-quarter honor rolls for 2019-20.

Sixth grade

Principal’s List: Ayden Ange, Gabrielle Baker, Matteo Botelho, Addison Burgess, Landon Burkhart, Kaiden Carr, Caleb Coleman, Keniel Collazo Ubiles, Trentyn Conklin, Kenneth Davis, Conor DeBout, Sophia Delfs, Olivia Demer, Nicholas DeYulio, Raina George, Brooklynn Hand, Victor Hernandez, Adriana Intini, Ethan Klock, Cali Murray, Kalyn Norton, James Pellegrini, Elizabeth Potter, Elizabeth Pullen, Addison Rice, Naomi Rivera-Romero, Lilah Robson, Jacob Rose, Ryan Scharett, Braydan Sherman, Allora Stefanides, Blake Steve, Alannah Terwillegar, Caden Warren, Sakurako Wiegand and Stephanie Wilson.

High Honor: Elizabeth Anaya, Jahnor Allen, Noah Anello, Julian Augustave, Hailey Baroudi, James Berndt, Amia Blount, Amira Blount, Amber Breemes, Ambriel Brown, Aurora Brown, Dave’Anni Brown, Shaye Brown, Evan Burley, Kierstyn Byork, Mackenzie Cardona, Rrianna Carithers, Mackenzie Chambers, Arizona Chapple, Christopher Claeys, Brooklyn Cleaves, John Cusker, Hunter Darling, Noah DeWaters, Keegan DeWilde, Ave Ellis, Brenna Ellis, Rayanah Enright, Orazio Felice, Stephen Fleming, Chelsea Francis, Collin George, Marcel Gonzalez, Emma Granger, Addison Henson, Dayna Hermenet, Austin Kaufman, Alexander Kelly, Autumn Kent, Stormie Knight, Leyla Logan, Marguerite Lynch, Blake Martin, Zashenka Melendez, Maylee Miller, Mallorie Minutolo, Samuel Moquin, Lucas Navarro, Chase Oberdorf, Leonarda Olivera Plain, Aryel Orlopp, Claire Paro, Alicia Perry, Ethan Roberts, Armani Sanders, Gionni Satterlee, Abby Schommer, Tristan Sevor, Annalise Shanley, Camden Shulla, LeaMarie Simmons, Landon Skeels, Talmadgha Streeter, Luke Taylor, Emma Titus, Hannah Tracy, Brianna Uhler, Steven Vasquez Cruz, Ania Williams and Griffin Witter.

Honor: Gage Bell, Madison Blaisdell, Brooke Bouwens, Amyah Burnette, John Camblin, Corrigan Carpenter-Bump, Gavin Carragher, Arianna DeLaFranier, Hailey DeMeyer, Emma Downey, Riley Downey, Elijah Fantauzzi, Parker Girup, Camron Gushlaw, Brooke Hamelinck, Zander Howard, Jayden Jolles, Kyle Ketchum, Makayla Lincoln, Jazzlynn McDaniel, Alissa Motsay, Ashton Norsen, Jykell Rodriguez, Maximus Sampson, Dante Shahan, Spencer Shaw, Kairi Skeels, Cooper Springett, Jade Stoner, Mikael Thomas, Jah’lin Upshaw, Isaiah VanAlstyne, Ashton Vanderlike, Michael White, KylaWilliams and Stephen Zambito.

Seventh grade

Principal’s List: Carley Baker, Tessa Belliveau, Carter Bumpus, Isabella Cary, Devon Claeys, Chloe Colf, Sierra George, Lucas Herd, Ryan Hinks, Talen Kanaley, Isabella Lagos, Brooklyn LaMar, Anna Lanse, Anthony Merced, Mikayla Miller, Destiny Smith, Carson Stoffel, Brianna VanAlstyne, Alexia Webb and Kensington Wilck.

High Honor: Cameron Baker, Austin Belli, Nolan Benedict, Annaliese Blackwell, Riley Blankenberg, Jessica Brown, Malia Brown, Nataleigh Buck, Kendall Carr, Gretchen Crawford, Natalie DeVelder-Griepsma, Alexis Diaz, Jenna Downey, Taylor Dusharm, Oktohber Edmister, Eric Finn, Cheyenne Fischer, Ezequiel Fontanez, Lucas George, Reed Haltiner, Bailey Harris, Jacob Havert, Dayana Heidrick, Madison Horton, Olivia Kersten, Riley Lawson, Devin Littlefield, Brynnan Mays, Lindsay Miller, Alivia Muller, Kaden Navarro, Emma Newark, Leila Osmen, Aiden Pallister, Morgan Paro, Shyanne Pilozzi, Holden Precourt, Nolan Rice, Jayda Solomon, Kayla Stephens, Erika Stoneham, Tessa Strickland, Emma Thayer, Leeann Titus, Camryn Tolleson, James Trembley, Ayla Trivett, Averi Verbridge, Haleigh Ververs-Cruz, Thomas Visconti, Gabrielle Welch and Douglas Wells.

Honor: Deikan Bueg, Jailyn Burgos, Sophia Cameron, Jeremiah Capostagno, Jerimyah Castillo, Cameron Coene, Gabriel Colon-Roldan, Alyssa Correa, Emily Couturier, Carter Cruz, Alivia Dean, Payten DeCracker, Taylor Downey, Janae Downing, Logan Ellersick, Matthew Fagner, Adeline Gleason-Pecor, Evan Hartwell, Justin Herman, Jeff Hernandez, Loretta Hobart, Logan Jones, Tony Kanaley, Logan Keeling, Alexeea Kepler, Levar Moore, Janai Moore, Devin Myers, Aidan Nazario, Avian Ortiz, D’Vyne Powell, R’eion Robinson, Keairon Rogers, Jamari Schuler, Harley Shelton, Madison Silbernagel, Abigail Silverio, Gavin Slocum, A’na Belle Smith, Kyla Swan, Riley Terwillegar, Tyler Tripodi, Ta’kyla Vaughn, Myanna Ward, Julian Webber, Emelia Weigand, Izzabell West and Anthony White.

Eighth grade

Principal’s List: Alana Bedell, Felicity Brey, Sophia Hasseler, Emma Holley, Mason Jorgensen, Jadon Kowaleski, Brandon McClusky, Ian Murphy, Jayro Nunez-Rodriguez, Addison Randolph, Ava Ransco, Alexandra Staiger Hau, Beatrice VanRiper, Christina Ward and Lindsay Wells.

High Honor: Alan Aguilar Vasquez, Jaypar Allen, Jayden Ayotte, Alexandra Barber, Rico Barnes, Alexis Bedell, Jaden Bentley, Keira Blevins, Caleb Briggs, Italia Brown, Devon Bulman, Ty Burley, Grayson Cole, Ethan Coleman, Giancarlo Colon, Anthony Comella, Grace DeVelder, Jaydin Fernandez, Kellen Foster, Jacob George, Skylie Gianella, Ava Girup, Milleniyah Glanton, Brooklyn Graham, Alexa Gravino, Alexander Gray, Cynthia Hernandez, Taya Hilfiker, Courtney Jadus, Brooke Johnson, Inaya Kerr, Chloe Kraus, Madison Kuhn, Evan Lang, Lauren Liechti, Mia Logan, Lexia Mallette, Jacob Norton, Hanna Peters, Marek Pierce, Luciano Rank, Alana Ransco, Caleb Rodas, Abraham Rodriguez Diaz, Adriana Rodriguez Diaz, Alilyana Sheils, Makenna Shepherd, Jayden Shulla, Xavier Smith, Mikayla Soura, Caden Stone, Cole Talbot, Ethan Tonkinson, Dominick Wilson, Benjamin Winkler and Evan Wood.

Honor: Alyssa Amsler, Alexandria Anderson, Luis Austin, Robert Barrett, Alexander Bernardi, Jacob Blair, Curtis Booth, Myles Comer, Ava Correa, Ty DeTaeye, Riley Fantauzzi, Jordan Frank, Nicholas Garritano, Karli Goodrich, Liberty Grady, Alicia Hernandez, Lea Houck, Emmarie Jordan, Gavin Kelley, MeleaAnn Kuzmenko, Ava Leno, Kevin Martinez, Ethan Menchey, Julianna Miller, David Neely, Nathan Phillips, Chloe Semmler, Jamison Smith, Amilya Streeter, Molly Strouse, Chase Sutton and Colin Trueblood.