Athletes from Honeoye, Victor, Red Jacket, Palmyra-Macedon, Red Jacket and Marcus Whitman named to rosters for March 28 doubleheader at Rush-Henrietta

Several local basketball and players and cheerleaders were selected to participate in the 2020 Ronald McDonald House All-Star games on March 28 at Rush-Henrietta.

The girls will play at 1 p.m. followed by the boys at 3 p.m. The 35th edition of this annual event will raise funds for Rochester’s Ronald McDonald House and has raised more than $400,000.

Girls Red

Kyaira Woody (Romulus), Jenna LaMere (Wheatland-Chili), Leah Harkenrider (Hornell), Grace Rittenhouse (Dansville), Jazmine Darling (Greece Arcadia), Chloe Whittier (Victor), Isabella DeRubeis (Greece Athena), Alahna Paige (Irondequoit), Emily Tabone (Our Lady of Mercy), Aaliyah Pennie (Northstar Christian), Victoria Mcdaniel (Arkport-Canaseraga), Elizabeth Roach (Canisteo-Greenwood), Caiden Crego (Lyons).

Coaches: Gary Ward (Wheatland-Chili), Charlie Luffman (Romulus).

Girls Gold

Hannah Roeske (Fillmore), Kate Howe (Cuba-Rushford), Sydney Close (Red Jacket), Andra Savage (Palmyra Macedon), Katie Smyth (Palmyra Macedon), Brianna Smith (Oakfield-Alabama), Makenna Read (Avon), Nyara Simmons (Penfield), Baylee Teal (Penfield), Katie Bischoping (Pittsford Mendon), India Jordan (School of the Arts), Eysha Clarke-DeSouza (School of the Arts), Lindsey Wunder (Gananda).

Coaches: Mark Vogt (Penfield), Tom Parks (Fillmore)

Boys Red

Luke Cole (Fillmore), Dominick Trippi (Honeoye), Mike Hubbard (Waterloo), Gabe Macdonald (Notre Dame Batavia), Vincent Molisani (Caledonia Mumford), Riley Stella (York), Tony Arnold (Eastridge), Ben DiGiovanni (Pittsford Sutherland), Dyllon Scott (Penfield), Michael Gentile (Bishop Kearney), Zechariah Harris-Scott (East), Jermaine Taggart (McQuaid), Kobe Long (McQuaid), Benji Kemp (Lyons).

Coaches: Ed Orman (York), Tim Darnell (Waterloo)

Boys Gold

Evan Windus (Genesee Valley), Chase Rizzo (Red Jacket), Josh Green (Newark), Colton Dillon (Elba), Chase Freeland (Hornell), TahJae Hill (Hilton), Andrew Mason (Webster Thomas), Matt Caggiano (Victor), Jaden Hartsfield (Greece Odyssey), Melvin Council Jr (University Prep), Kennyh Hardeman (Leadership Academy), Mason Putnam (Prattsburgh), Tristian Stark (Avoca), Liam Prendergast (Marcus Whitman), Maxwell Jusianiec (Wellsville).

Coaches: Troy Prince (Hilton), Lintz Bliven (Genesee Valley)

Cheerleaders

Averi Saulter (Cuba-Rushford), Brianne Cavanaugh (Whitesville), Mariah Russ (Geneva), Morgan Kesecker (Newark), Trinity Ellersick (Palmyra-Macedon), Autumn Wildey (Attica), Madison Phillips (Alexander), Grace Ann Clements (Avon), Rachel Hinz (Perry), Taryn True (Perry), Maria Sansone (Eastridge), Morgan Wells (Fairport), Regan Karr (Arkport-Canaseraga), Elizabeth Jones (Campbell-Savona), Alexis O’Neill (Lyons), Jeannalise Gomez (East Rochester).

Coaches: Ashley Wood (Honeoye Falls-Lima), Shaun Loomis (Avon).