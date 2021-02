Sodus releases 2nd-quarter honor rolls

Sodus Jr./Sr. High School named the following students to its second-quarter honor rolls for 2020-21.

Seventh Grade

Principal’s List: Garrett Barron, Kendall DeBadts, Cassidy Hanagan, Tristen Hanner and Ethan Wren.

High Honor: Nathan Aubin, Jordyn Graham, Ethan Grosz, Cooper Ingersoll, Evan Laird, William Martinez, Adriana Meadows, Kyle Pickering, Iridian Pozos-Sandoval and Jessie Sanchez.

Honor: Sylar Bernstein, Morgan Harland, Gauge Johnson, Austin Shaffer, Ashley Trejo and Diana Wheeler.

Eighth Grade

Principal’s List: Hunter Lewis-Bernal, Elayna Roscup, Giselle Santacruz, Alexandra Thiel-Cotter and Mana Weaver.

High Honor: Juliet Bennett, Alana Cobb, Sophia DuBois, Kaitlyn Harper, Hailey Heffernan, Benjamin Lamar, Braydn Orbaker, Bailey Pryce and Braeden Tuper.

Honor: Gideon Aubin, Ethan Brinkman, Bailey Caves, Austin Cincinello, Haydn Johnson, Riley Kephart, Yair Martinez-Zavala, Jordan Orrange Paton and Devin Rose.

Ninth Grade

Principal’s List: Paige Breen, Alyssa Burr, Emma Burr, Danya Diaz, Grace Harland, Alana Ikeler, Mallory Johnson, Gabrielle Karasinski, Miya LaRock, Angel Padilla-Sequeira, Diamond Parks, Joshua Roscup, Emily Russell, Nuria Sophie Tapia-Castillo, Isabella Trejo-Aguilar and Simeon Van Duyne.

High Honor: Alexander Chavez, Sydney Creason and Cooper Tillman.

Honor: Kayla Ayers, William Cornwell III, Jessica Curtis, Ethan Davey, Ethan DeBadts, Kobey Hammond, Savanah Kriegar, Autumn Luckenbach, Amelia Miko, Taylor Pombert, Alyna Ricart and Elijah Woodcock.

10th Grade

Principal’s List: Megan Camp, Mara Curran, Sarah Hino, Natalie Lamar, Laila Ramirez, Jennifer Trejo and Allison Vanderlinde.

High Honor: Kathya Aguilera Murillo, Olivia Verstraete and Michael Ward.

Honor: Jason Everhart, Jacob Laird and Sebastian Stark.

11th Grade

Principal’s List: Jenna Allen, Nadia Brach, Cianna Burr, Jocelyn Callejas-Chavez, Andrea Denman, Alexandera Goodbody Lopez, Joshua Hofer, Rory Jeffers, Gianna Mastrovecchio, Carlie Mayo, Phoebe Miller, Mesh Petersen, Alison Ribis, Emily Ribis, Morgan Ribis, Natalie Wessie, Lauren Wren and Kyle Zerbe.

High Honor: Ethan Cramer, Asjah Fenn, Paul Ford Jr., Ayana Hall, Kristopher Hall, Amanti Jones, Mason Karasinski, Brandon LaGasse, Payton Reibstein, MacKenzie Russell and Logan Tessier.

Honor: Leonardo Bravo, Aulora Cornwell, Brady McCarthy, Christopher Nikolevski, Donovan Pierson and Saffire Ray.

12th Grade

Principal’s List: Ashley Blake, Teva Benjamin, Cynthia Black, Estela Bravo Vasquez, Anna DeWispelaere, Kristin Hino, Lesly O’Campo and Colton Smith.

High Honor: Donovan Fillmore, Brynne Jackson, Cindy Julmisse, Herbert Ray and Makendra VanGee.

Honor: Leeangel Beebe, Brianna Diaz, Jean Kerlmando Estrame, Cerralin Galek, Jennifer Martinez, Shalena Masser, Ryin Schomer, Shane Smith and Benjamin VanKouwenberg.