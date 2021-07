Newark HS releases 4th-quarter honor rolls

COURTESY OF NEWARK HIGH SCHOOL

Newark High School named the following students to its fourth-quarter honor rolls for 2020-21.

Ninth Grade

Principal’s Honor: Caleb Briggs, Ethan Coleman, Giancarlo Colon, Grace DeVelder, Brooklyn Graham, Graysen Harrison, Cynthia Hernandez, Emma Holley, Brooke Johnson, Mason Jorgensen, Inaya Kerr, Jadon Kowaleski, Chloe Kraus, Lauren Liechti, Mia Logan, Lexia Mallette, Ian Murphy, Addison Randolph, Caden Stone, Beatrice VanRiper, Christina Ward, Lindsay Wells and Benjamin Winkler.

High Honor: Colin Axtell, Alexandra Barber, Curtis Booth Jr., Felicity Brey, Grayson Cole, Milleniyah Glanton, Alexa Gravino, Sophia Hasseler, Alicia Hernandez, McKinnly Hoad, Brandon McClusky, Marek Pierce, Luciano Rank, Alana Ransco, Ava Ransco, Caleb Rodas, Alilyana Sheils, Jayden Shulla, Xavier Smith, Jamison Smith Jr., Alexandra Staiger Hau, Cole Talbot and Ethan Tonkinson.

Honor: Jaypar Allen, Alyssa Amsler, Keira Blevins, Cameron Carlson, Anthony Comella, Myles Comer, Jaydin Fernandez, Nicholas Garritano, Ava Girup, Alexander Gray, Taya Hilfiker, Courtney Jadus, Andrew Joslyn, Jaida Kent, Evan Lang, Kevin Martinez Jr., Ethan Menchey, Jacob Norton, Sloane Peters and Evan Wood.

10th Grade

Principal’s Honor: Kayce Fagner, Cheyenne Fluke, Sara George, Molly Goulette, Hannah Kinslow, Andrea Malach, Michael Peters, Alexander Ransco, Erica Rieke, Ethan Rossell, Rebecca Spry, Preston Steve, Anna Verdine and Kathryn Verdine.

High Honor: Ross Blaisdell, Carlos Bueso, Matthew Burgess III, Sofia Comer, Noah Garland, Ryan Gunkel, Natalie Kent, Ryan Mack, Morgan Miller, Alexis Morris, Ariana Newark, Marwan Osmen, Haydn Tellier, Jose Ventura, Connor Finley Visingard, Mackenzie Wells, Nathan Wunder and Maxwell Youngman.

Honor: Josephine Budd, Zackary Chambers, Matthew DeHimer, Andrew Flock, Alana French, Jocelyn Hinks, Grace Holmes, Lucas Lyon, Damien Matthys, Nathan Murray, Lena Ramos, Navier Rivera, Antonio Rivera, Evyn Ruffell, Dustyn Shultz, Brayden Steve, Jordyn VanDemortel and Daveon Wright.

11th Grade

Principal’s Honor: Cody Acquista, Kelsie Adams, Preston Berrios, Devina Bueg, Dylan Burley, Joseph Camblin, Gabriel Caraballo, Everett Cole, Ah’nyja Conley, James Crawford, Bria Dano, Morgan Davis, Zoe Fisher, Broden Haltiner, Jenna Havert, Zachary Herd, Brevin Horton, Amber Johnson, Madison Jorgensen, Emma Kuhn, Lisa Lape, Elijah Malach, John Murphy Jr., Megan Napoleon, Ethan Perrone, Adrian Rivera, Jayce Smith, Emily Snellen, Veronica Swann, Anna Szarek, Courtni Tang, Gabriella Taylor, Benjamin Treese, Autumn VanDeWalle, Trinity Wells.

High Honor: Jovanie Acosta, Aleisha Austin, Adam Card, Chariah Cunningham, Tyler Deline, Benjamin Fisher, Chad French, Jonathan Garnsey, Caleb George-Cady, Kyliegh Gunther-Fox, Adam Hernandez, Jonathan Jensen, Noah Kellogg, Caroline McGavisk, Robbie McKown, Ethan Meeks, Michael Oberdorf, Ondrayus Parish, Kaleigh Pettit, Isabel Robson, Jacob Rodriguez, Karleigh Russell, John Szulis and Emilena Wilck.

Honor: Natalie Bates, Stevie Brown Jr., Jason Chen, Brian Estrada, Elissa Fenty, Jace Fredericksen, Lydia Hinkle, Trent Horton, Nasir Jackson, Ja’Rya Johnson, Natalie Kelley, Emily Lang, Aiden Lanse, Zachary Mallette, Karinna Marker, Francisco Martinez, Gabrielle McGavisk, Bryce McInroy, John Neely, Mackenzy Peters, Donald Tonkinson, Hailey Valentine and Ethan Welsher.

12th Grade

Principal’s Honor: Emily Bitler, Alexandra Briggs, Kylee Camacho, Michaela Colacino, Desiree DeForest, Isabelle Fanning, Rachel George, Devon Harmon, Michael Hermenet, Jordan Hughson, Kaiylanna LaBombard, Nicholas LaVilla, Leah Lockwood, Ciera McShanley, Joshua Mercer, Emma Robbins, Ryan Rossell, Tyleek Sevor, Stephen Skvarek, Jacob Stalker, Carter Steve, Julius Teabout, Thomas Tompkins and Annie Ventura.

High Honor: Ashley Allegretti, Kade Bell, Jaston Brooks, Jacob Brown, Johnathan Bullis, Phillip Collom, John Comella, Isabelle Figueroa, Jazmine Guzman, Dakota Hall, Morgan Hildreth, Samantha Johnson, Veronica Johnson, Kyleah Lemon, Ignacio Melendez, Randy Murphy, Layla Naschke, Hayley Parsons, Annabella Phillips, Brooke Salerno, Brenna Stefanides, Cameron Watson and Gabriel White.

Honor: Arika Blaisdell, Lacey Boschetto, Madeleine Brownell, Kalyna Bryant, Jensyn Cintron, Kamryn Ellersick, Chaz Garling, Amelia Henson, Tyler Jewett, Skylar Martin-VanCamp, Bradley McDonald, Catlyn McEmery, Xiomara Morales-Rivera, Anna Renzi, Destiny Rodriguez-Bellinger, Owen Ross, Joseph Shaw, Jayden Shepherd, Simon VerMeersch, Sheridan Verstraete, Christopher Wheaton and Kyle Wood.