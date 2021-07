Newark MS releases 4th-quarter honor rolls

COURTESY OF NEWARK MIDDLE SCHOOL

Newark Middle School named the following students to its fourth-quarter honor rolls for 2020-21.

Sixth Grade

Principal’s List: Conley Arbogast, Kyleigh Avedisian, Carter Banks, Ridley Chandler, Andrew Claeys, Quinlan Cole, Nicholas Coons, Anthony DeYulio, Nazeer Garcia, Nathan George, Madelyn Hobart, Jonathan Mayzak, Isabella Osmen, Khloe Paul, Alyvia Poole, Jaydon Robinson, Brayden Serrett, Brenyn Shulla, Megan Tyler, Ainsley Vandermark, Rosemary Winkler, Heidi Wunder and Lucas Young.

High Honor: Brook Arnold, Emma Barker, Damien Beach, Paytton Bierly, Arianna Blount, Kaden Bogardus, Tyler Briggs, Brianna Bulman, Ajionna Cornwell, Anna Eckert, Benjamin Fanning, Leaf Fisher, Donovan Guck, Clara Hildreth, Arianna Hubright, MacKenzie Kraus, Matiece Miller, Sadie Miller, Madison Oberdorf, Cheyenne Osborn, Carl Pipolo, Jack Potter, Madylin Renckert, Nicolas Salerno, Peyton Sandore, Kloie Sergeant, Madison Shade, Evan Shulla, Skyleigh Simpson, Adrianna Smith, Gracie Smith, Kyler Stone, Camren Stringham, Haidyn Walters and Janel Williams.

Honor: Keylianie Alamo Ubiles, Austin Albanese, Carter Balch, Aiden Belling, Jahzier Bennett, Alanna Blount, Jonavon Brooks, Benjamin Card, Mariah Cruz, Ilana Dano, Alexandra Giltenboth, Sienna Hasseler, James Higgins, Hunter Hixson, Ava Jackson, William Kesecker, Brooke McInroy, Allie Meyers, Katrina Miner, Jevar Moore, Karina Natale, Genevieve Pankewytch, Logan Patrick, Corban Puff, Mackenzie Ramirez, Kamari Reap, Nathan Reiss, Aiden Shaffer, Emma Silbernagel, Jae’loni Thomas, Tristan Tyler, Brett Tyler-Wood, Caleb Warner, Kendra Webber and Camryn Wood.

Seventh Grade

Principal’s List: Gabrielle Baker, Matteo Botelho, Kaiden Carr, Caleb Coleman, Trentyn Conklin, Olivia Demer, Nicholas DeYulio, Raina George, Ethan Klock, Kalyn Norton, James Pellegrini, Naomi Rivera-Romero, Braydan Sherman, Caden Warren, Sakurako Wiegand and Stephanie Wilson.

High Honor: Noah Anello, Amia Blount, Amira Blount, Landon Burkhart, Mackenzie Cardona, Mackenzie Chambers, Elizabeth Chappell, Brooklyn Cleaves, Keniel Collazo Ubiles, Noah DeWaters, Daniel Deyo, Riley Downey, Maylee Miller, Leonarda Olivera Plain, Elizabeth Potter, Elizabeth Pullen, Ethan Roberts, Jacob Rose, Abby Schommer, Annaliese Shanley, Camden Shulla, LeaMarie Simmons, Blake Steve, Talmadgha Streeter, Luke Taylor, Alannah Terwillegar and Sam Underhill.

Honor: Eleanna Anaya, Ayden Ange, Julian Augustave, James Berndt, Aurora Brown, Addison Burgess, Rrianna Carithers, Arizona Chapple, Christopher Claeys, Ave Ellis, Brenna Ellis, Rayanah Enright, Ariana Fackelman, Collin George, Brooke Hamelinck, Addison Henson, Zander Howard, Adriana Intini, Alexander Kelly, Stormie Knight, Makayla Lincoln, Leyla Logan, Edwin Mendoza-Aguilera, Darrion Mills, Cali Murray, Gionni Satterlee, Ryan Scharett, Marcus Sepulveda, Tristan Sevor, Landon Skeels, Cooper Springett, Jade Stoner, Mikael Thomas, Emma Titus and Jah’lin Upshaw Conner.

Eighth Grade

Principal’s List: Cameron Baker, Carley Baker, Tessa Belliveau, Devon Claeys, Natalie DeVelder-Griepsma, Jenna Downey, Taylor Dusharm, Lucas George, Sierra George, Reed Haltiner, Lucas Herd, Anna Lanse, Anthony Merced, Mikalya Miller, Aiden Pallister, Kayla Stephens and Aexia Webb.

High Honor: Nolan Benedict, Jessica Brown, Malia Brown, Carter Bumpus, Kendall Carr, Isabella Cary, Cameron Coene, Chloe Colf, Gretchen Crawford, Carter Cruz, Alivia Dean, Alexis Diaz, Damien Dishaw, Oktohber Edmister, Eric Finn, Evan Hartwell, Dayana Heidrick, Jeff Hernandez, Loretta Hobart, Talen Kanaley, Alivia Muller, Devin Myers, Emma Newark, Leila Osmen, Destiny Smith, Jayda Solomon, Carson Stoffel, Tessa Strickland, Emma Thayer, Camryn Tolleson, Tyler Tripodi, Haleigh Ververs-Cruz, Thomas Visconti, Gabrielle Welch, Douglas Wells and Kensington Wilck.

Honor: Austin Belli, Kyla Betts, Annaliese Blackwell, Nataleigh Buck, Jailyn Burgos, Zachery Casterlin, Gabriel Colon-Roldan, Janae Downing, Matthew Fagner, Cheyenne Fischer, Ezequiel Fontanez, Milena Glover, Jacob Havert, Madison Horton, Logan Keeling, Devin Littlefield, Brynnan Mays, Chance Meckley, Levar Moore, Morgan Paro, Shyanne Pilozzi, D’Vyne Powell, Nolan Rice, Harley Shelton, Alex Shoemaker, Madison Silbernagel, Abigail Silverio, Gavin Slocum, A’na Belle Smith, Leeann Titus, Averi Verbridge, Julian Webber and Anthony White.